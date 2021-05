Il Napoli prosegue la preparazione a Castel Volturno, in vista della sfida interna di domenica sera contro l’Hellas Verona. Contro gli scaligeri, Gattuso schiererà Meret in porta, Di Lorenzo a destra, Hysaj a sinistra e al centro Manolas e l’ex del match Rrahmani. Buone notizie per Maksimovic che ha superato i test post Covid-19. Il dubbio è su Koulibaly, se potrà essere recuperato per andare in panchina.

La Redazione