De Laurentiis potrebbe scegliere la formula del tweet-epitaffio domenica notte. C’è anche l’altra Torino per Ringhio

Gattuso solo lunedì inizierà ad incontrare i presidenti che negli ultimi giorni, sapendo del suo addio, hanno iniziato a inviare segnali: Lazio e Juventus, per esempio, ma anche Fiorentina e il Torino. Ma è chiaro che Ringhio ora lascia Napoli per sposare un progetto ambizioso. Magari anche in Premier. C’è tempo, il valzer non è ancora iniziato.E De Laurentiis deve fare la propria scelta: sogna Allegri. Ma anche lui sa che Max punta in alto: aspetta il Real Madrid (c’è Branchini che sta trattando con Perez) e magari una delle due panchine di Milano, dovesse liberarsene una. Poi, eventualmente, ecco il Napoli. Dunque, il Napoli si ritrova a dover scegliere tra Galtier, Simone Inzaghi e Spalletti, con Italiano che sembra lontanissimo nonostante sia tra i più apprezzati. Ma il primo passo sarà l’addio con Gattuso. De Laurentiis potrebbe scegliere la formula del tweet-epitaffio domenica notte.P. Taormina (Il Mattino)

