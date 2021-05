Conte, giornalista: “De Laurentiis può convincere Gattuso a restare. Mi aspetto un colpo di scena”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Roberto Conte, giornalista.

“La metolodogia della letterina natalizia a De Laurentiis era abbastanza ironica, sono contento che sia stata sposata da illustri esperti di calcio. Concordo con chi dice che non bisogna dimenticare che il Napoli ha giocato male per un paio di mesi e che è stato eliminato dal Granada in Europa League. Gattuso ha certamente commesso degli errori ma nel suo primo anno completo (questo è importante, l’anno scorso era subentrato) ha fatto bene. Magari De Laurentiis può lavorare al convincimento di Gattuso. Sono due persone concrete e intelligenti. Entrambi potrebbero ragionarci su. Se si fanno entrambi domande di buonsenso, si stringono la mano e si può ripartire come favoriti per lo Scudetto. Colpo di scena da De Laurentiis? Dopo quello che è successo alla Roma con Mourinho me lo aspetto, nel giro di 48 ore. Noi ci dobbiamo chiedere qual è il miglior allenatore possibile per il Napoli. Gattuso va in scadenza, cosa conviene fare con i giocatori che ci sono? Bisogna decidere anche il destino di Koulibaly e Fabian Ruiz. Certamente, per esempio, Allegri non si accontenterebbe di quello di cui si accontenta Gattuso”.