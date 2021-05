CALCIO FEMMINILE – Napoli e Pomigliano sull’argentina D’Ippolito della Juventus

Manca ancora una giornata per la serie A femminile, dove si deciderà il destino della zona retrocessione, ma il mercato è un tema da prendere in considerazione. L’argentina Dalila D’Ippolito, secondo le pagine della Gazzetta dello Sport, in forza alla Juventus, potrebbe andare in prestito la prossima stagione. Sulla sudamericana ci sono la Florentia, per prendere il posto della partente Cantore, ma anche il Napoli femminile, soprattutto se dovesse restare in massima serie e la neo promossa Pomigliano.

La Redazione