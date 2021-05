CALCIO FEMMINILE – Laura Giuliani interessa all’A.c. Milan

Domenica prossima si giocherà Juventus-Inter, match che per la classifica non dirà molto, se non per le bianconere vincere anche l’ultima sfida, ma c’è un occhio al mercato estivo. Molto probabilmente sarà l’ultima gara per l’estremo difensore della compagine di Guarino per Laura Giuliani. Per la prossima sessione di mercato potrebbe andare a giocare nell’A.c. Milan allenata da Ganz e sarebbe l’occasione per mettersi in mostra e lottare per la conquista del titolo. Chiara Marchitelli invece sponda nerazzurra invece lascerà il calcio giocato.

La redazione