Antonio Cincotta (all. Fiorentina): “San Marino? Onoreremo la maglia per rispetto della zona salvezza”

Domani alle ore 12,30 si giocheranno le sfide decisive per la zona salvezza tra il Napoli e il San Marino Academy. Quest’ultima affronterà la Fiorentina e alla vigilia le parole del suo tecnico Antonio Cincotta. “C’è stato un momento della stagione che siamo andate in difficoltà, non siamo stati squadra e la classifica non era delle migliori. Adesso siamo ad un punto dalla quarta posizione, dietro all’A.s. Roma, dopo le ultime prestazioni. Il match di San Marino? Come stiamo facendo da diverse partite, proveremo ad onorare la maglia, massimo fair-play per rispetto anche della lotta salvezza. Quest’anno molte sfide sono state incerte, decise da dettagli e domani affronteremo una squadra con motivazioni. La viola Park è un gioiello, davvero stupendo, merito del club che ha fatto un lavoro eccezionale”.

La Redazione