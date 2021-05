Sabato mattina a Barra si giocherà la sfida tra il Napoli femminile e l’A.s. Roma, decisiva per le azzurre per la zona salvezza. In casa giallorossa arriva un’importante notizia che riguarda il mercato. Anno Swaby, una delle note liete del club capitolino rinnova con l’A.s. Roma per un’altra stagione. Ad annunciarlo è l’I.P.G Agency di Alfredo Trosi.

La Redazione