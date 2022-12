TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Napoli in vantaggio nella volata Champions. Le ultime sul prossimo allenatore”

Nel corso della trasmissione “Tele Club Italia All News” condotto da Gennaro De Lena e Francesco Carbone, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “La volata Champions? Nel ciclismo si parla spesso di incollatura, ovvero chi in leggero vantaggio e vedo il Napoli avanti rispetto a Milan e Juventus. La sfida contro l’Hellas Verona, credo che gli azzurri hanno tutto per portare l’intera posta in palio. Domenica scorsa c’era il classico trappolone a Firenze, ma per fortuna la squadra di Gattuso ne è uscito nel migliore dei modi. Chi rischia tra Milan e Juventus? Ad oggi ancora i bianconeri, perchè i rossoneri potrebbero come motivazioni fare bene contro l’Atalanta. A Bergamo però sappiamo che non è semplice fare punti, perciò sarà davvero interessante. Sul prossimo allenatore nelle ultime ore Allegri sembra avere un discreto vantaggio rispetto a Spalletti nella volata finale. Tra l’allenatore il mister nato a Livorno giocò nel Napoli dei famosi 14 punti, ma si è riscatto negli anni. A livello di comunicazione saprebbe dare quel tocco in più che non guasta mai, mentre come allenatore ha dimostrato di saper gestire i campioni come al Milan e alla Juventus. Occhio a Spalletti che era stato contattato nei mesi scorsi per fare il traghettatore. I ballottaggi. Meret in vantaggio su Ospina. Lozano o Politano? Credo che per il modo di giocare dell’Hellas Verona il messicano si lascia preferire rispetto al calciatore italiano, ma si deciderà a poche ore dalla gara”.

Factory della Comunicazione

La Redazione