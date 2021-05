Scozzafava, giornalista: “Mi preoccupa il mercato in uscita del Napoli”

Su Radio Marte, è intervenuta Monica Scozzafava, giornalista, ecco le sue parole: “Sicuramente in questo momento la partita mi sembra la gara più importante. Il Napoli legittimamente e meritatamente ambisce ad andare in Champions League, manca la certezza matematica e quindi la partita di domenica diventa fondamentale. Sono certa che il futuro del Napoli sarà senza Gattuso, dalla settimana prossima lui si organizzerà per il trasloco. I nomi del successore? Se i nomi sono effettivamente quelli che sta sondando De Laurentiis il futuro è comunque ambizioso. Dall’allenatore dipende la squadra e le informazioni di mercato, il Napoli deve completare la rosa. Quello che mi preoccupa di più è il mercato in uscita: anche quest’anno De Laurentiis non cederà alle tentazioni? La squadra ha finalmente conquistato quel margine di maturità che spesso è mancato, adattandosi alle diverse fasi di una singola partita. Dispiace per Gattuso ma con certe incompatibilità così forti difficilmente si può risanare”.