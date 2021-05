Rino Cesarano: “Gattuso? Non escludo un tentativo entro martedì”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione “Radio Gol”, condotto da Valter De Maggio è intervenuto il giornalista Rino Cesarano. “Il futuro di Gattuso? Se domenica dovesse andare come noi tutti ci auguriamo, con il traguardo centrato della Champions League, non escludo che tra lunedì o martedì ci possa essere un tentativo tra le parti per un dialogo. Sul rinnovo del mister, so che lui non era d’accordo su certe clausole che c’erano sul contratto, per questo che sono nate le problematiche. Un altro aspetto è che il presidente De Laurentiis ha l’assenso dei vari tecnici contattati, questo per dire che non sta con le mani in mano”.

La Redazione