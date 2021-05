Retroscena – Allegri determinante per l’ingaggio di Gattuso

Il calcio è come la vita, fatto di coincidenze ed episodi curiosi. Ad esempio Max Allegri è al centro di diverse richieste di mercato per la prossima stagione, piace al Napoli e al Real Madrid. Probabile che per l’ex tecnico di Sassuolo, Cagliari, Milan e Juventus, saranno giorni decisivi per il suo futuro. Un retroscena è che l’allenatore nativo di Livorno, fu determinante per l’ingaggio di Gattuso al club azzurro. Rimanendo in casa toscana c’è sempre Spalletti nella lista in casa De Laurentiis. Su Sarri invece forse destinazione Premier League, quindi niente ritorno dai partenopei.

La Redazione