PLAY-OFF SERIE C – Trasferta a Palermo per l’Avellino. Trasferta anche per il Bari

Tutto pronto per le fasi finali dei play-off promozione per la serie B. Cinque gare che avranno un valore importante per accedere al secondo turno. Spicca su tutte Palermo-Avellino e la trasferta a Salò per il Bari.

Feralpisalò- Bari

Palermo- Avellino

Pro Vercelli- Sudtirol

Matelica- Renate

Albinoleffe – Modena

La Redazione