Perinetti, ds Brescia:”Le possibilità che Gattuso rimanga sono meno di 1%”

Su Radio Marte, è intervenuto Giorgio Perinetti, DS del Brescia, ecco le sue parole: “Il Napoli sta meritando la Champions, ora è all’ultimo ostacolo. Chiaramente il Verona sarà presente e tosto ma il Napoli ha le carte in regola per chiudere in bellezza. Ferlaino? Non sono riuscito a rintracciarlo ma gli manderò i miei auguri. Gattuso e De Laurentiis? Sembrava un tandem cresciuto sotto i migliori auspici, poi ci sono state incomprensioni. Mai dire mai nella vita ma mi sembra che non ci sia nemmeno l’1% delle possibilità conoscendo le persone in questione. Dove sarò il prossimo anno? E’ una domanda che mi sto facendo anche io. Al Brescia abbiamo fatto una stagione un po’ contraddittoria, tra COVID-19 e infortuni. Non conoscevo Clotet, devo dire che abbiamo fatto un girone di ritorno eccellente, abbiamo fatto più punti di tutti. Siamo arrivati un po’ stanchi e con qualche defezione ai playoff. Chi è pronto per la Serie A nel Brescia? Cistana è un difensore moderno, sa guidare il reparto. Dopo l’infortunio si è ripreso molto bene, sarà un giovane interessante”.