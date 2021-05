Per la conquista della Champions, tutti alla corte di re Osimhen

Il Napoli se è in piena corsa per centrare la Champions, manca davvero pochissimo, lo deve al recupero dei suoi calcatori e in modo particolare di Victor Osimhen. Dal suo ritorno in attacco, la squadra ne ha tratto un enorme giovamento a livello di gol e di costruzione della manovra. Domenica sera ci sarà la sfida all’Hellas Verona e l’obiettivo di far segnare Osimhen, aspetto che i compagni hanno già fatto. Assist dei vari Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens e infine il portiere Ospina. Manca all’appello solo Politano, che domenica vorrebbe finalmente arrivare in doppia cifra, come il nigeriano e di recente anche superato dal messicano. Domenica però tutto a corte del re ex Lille.

La Redazione