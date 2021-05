Patto d’acciaio Napoli-Gattuso, per evitare sorprese esterne

Il Napoli sta per tagliare la linea del traguardo, vicinissimo il traguardo della Champions e l’ambiente è carico come non mai. La squadra sa perfettamente che la sfida contro l’Hellas Verona è ricca d’insidie. Patto d’acciaio tra i giocatori e l’allenatore, si cercherà di mettere subito la gara in discesa, anche per evitare sorprese esterne. Gli ultimi errori degli arbitri non lasciano sereni il gruppo Napoli ed è per questo che c’è la massima concentrazione per ottenere il traguardo Champions. Lo riportano le pagine interne di Repubblica

La Redazione