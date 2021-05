Occhi nella prestigiosa famiglia Ajax: piace il giovanissimo Milovanovic

Battute finali della stagione, mercato per la prossima attivissimo. In casa Napoli Giuntoli è al lavoro. Qualche addio in difesa ci sarà, perciò si valutano profili. Giovani e promettenti è il “mantra” del club azzurro ormai da diversi anni. Il nome nome viene dall’ Olanda e fa parte di una “famiglia prestigiosa, quella dell’ Ajax. Piace Mateja Milovanovic. Capitano dell’Under 17 olandese, mancino, forte fisicamente e con buona tecnica, per portarlo in Italia bisogna trattare direttamente con la famiglia. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che oltre al Napoli ci pensa anche la Roma.