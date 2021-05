Nel grande valzer delle panchine c’è un’ipotesi Sarri/Milan

Zanetti, il tecnico del Venezia, è molto corteggiato da Udinese e Sampdoria (dove però è in corsa la trattativa per tenere Ranieri). Al Torino può arrivare Juric mentre De Zerbi (va allo Shakthar) lascia il posto al Sassuolo a Vincenzo Italiano (che da tempo non sente il Napoli). E l’Inter e il Milan? Conte deve accettare una decurtazione dello stipendio (prende 12 milioni netti). Se dice di no, parte un altro valzer. Pioli senza Champions (nonostante l’assenza di Ibrahimovic per metà campionato) potrebbe lasciare. E a quel punto, potrebbe esserci la candidatura di Sarri. P. Taormina (Il Mattino)