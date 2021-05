Napoli-De Paul, c’è una concorrenza spietata

Il Napoli, ormai gioca su due tavoli, il traguardo della Champions che è ad un passo, ma anche il mercato, dove i nomi davvero non mancano. Uno di questi e non è un mistero che piace a De Laurentiis è Rodrigo De Paul. L’argentino dell’Udinese quest’anno si è definitivamente consacrato, tra reti e assist ai compagni. Il club friulano parte da una base d’asta di 35 milioni, perchè è inevitabile che la concorrenza ci sarà e non è poca, Italia ed estero. Da lunedì si apriranno le danze e i partenopei vogliono esserci, ma come sempre al giusto prezzo.

La Redazione