Il Napoli è concentrato verso la sfida contro l’Hellas Verona, con un successo sarà Champions League, ma si pensa al futuro e su questo importanti novità nelle ultime ore. Secondo Tmw si sono fatti passi in avanti per Massimiliano Allegri. Contatti in queste ore in corso tra le parti e sembra ci sia un principio di accordo. Ancora qualche giorno per limare gli ultimi dettagli, ma a piccoli passi potrebbe essere il tecnico di Livorno il prossimo allenatore degli azzurri.

La Redazione