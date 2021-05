Mocalvo: “Le vittorie della Juventus sono sempre condite da polemiche”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gigi Moncalvo, giornalista: “Da tifoso juventino, sono rattristato perché tutte le nostre vittorie sono sporche e danno sempre adito a polemiche. Mi dispiace che questo successo non permetterà di dare il benservito ad Andrea Agnelli e Pirlo. I soldi sono il motore trainante di questo sport: se l’Atalanta dovesse essere sconfitta dal Milan, la Juventus perderebbe circa 50 milioni e i bergamaschi finirebbero quarti, lasciando sul tavolo 5 milioni. La Juve ha rubato due punti contro l’Inter e ieri andavano espulsi sia Cuadrado sia Bonucci, che doveva essere allontanato dal quarto uomo per gli insulti a Romero. Mi vergogno di questa annata della Juve, di Cristiano Ronaldo che paga solo 100.000 euro di tasse all’anno in Italia, di Bonucci, di Paratici, di Agnelli, della sua famiglia e della sua compagna turca scalmanata in tribuna”.