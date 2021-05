MERCATO – Zaccagni domenica contro il suo possibile futuro azzurro

A Gennaio, quando ci fu la sfida contro il Napoli, si parlava di accordo già raggiunto con l’Hellas Verona, ma poi è rimasto tutto in stand-by. Si tratta di Mattia Zaccagni che sembrava chiuso, ma poi il tutto si è fermato, visto il periodo di campionato incerto. Nelle ultime settimane il giocatore degli scaligeri avrebbe messo il like al successo degli azzurri post-Udinese per 5-1, poi cancellato. Domenica ironia del destino si giocherà Napoli-Hellas Verona, Zaccagni contro il suo possibile futuro, anche se al momento ci sono diverse smentite. Il presidente De Laurentiis è concentrato con la squadra e mister Gattuso nel raggiungere il traguardo della Champions. Poi una volta svelato il nome del nuovo allenatore si potrebbe affondare definitivamente per il giocatore gialloblù.

La Redazione