L’intrigo delle panchine: rapporti idilliaci tra De Laurentiis e Lotito……..!

Alla fine il cerchio si chiuderà intorno ai nomi di Galtier e Inzaghi. Probabilmente con Inzaghi fa anche un pensiero interessato: perché la Lazio si sta muovendo con lui e ha chiesto di poterlo incontrare la prossima settimana, a bocce ferme. E questo spiegherebbe il perché dei tanti dubbi sulla firma alla permanenza di Simone Inzaghi sulla panchina della Lazio. Ora, visti i rapporti idilliaci tra i presidenti di Napoli e Lazio, impensabile che De Laurentiis non sappia della mossa di Lotito. Che è probabile abbia dato a De Laurentiis il via libera per sondare Inzaghi junior (a cui ha infatti già fatto una prima proposta). L’allenatore laziale da tempo è entrato nella lista dei preferiti. E ora torna in cima alle preferenze, senza mai dimenticare Christophe Galtier (in lizza anche per il Nizza e il Lione) che è a un passo dal titolo francese ma con cui De Laurentiis ha già fatto più di una telefonata. P. Taormina (Il Mattino)