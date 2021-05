Le possibili combinazioni – Secondo, terzo o quarto: così può finire il Napoli vincendo o pareggiando

Il Napoli per essere certo di un posto alla prossima Champions League dovrà battere il Verona, in questo caso infatti sarebbe aritmeticamente qualificato: se gli azzurri quindi domenica sera riuscissero a conquistare i tre punti si piazzerebbero sicuramente tra il secondo e il quarto posto. Piazzamento che dipenderà dal risultato di Atalanta-Milan: in caso di vittoria della squadra di Gasperini o di quella di Pioli il Napoli chiuderebbe terzo, in caso di pareggio finirebbe secondo, ovviamente a condizione che la squadra di Gattuso batterà il Verona. Tutto in novanta minuti, domenica si decide la stagione per il Napoli: centrare la Champions League oltre che un grande traguardo sportivo sarebbe anche molto importante da un punto di vista economico per il club azzurro. Gattuso appena ha ritrovato gli infortunati, soprattutto Osimhen, il grande colpo del mercato estivo del direttore sportivo Giuntoli, ha rimesso le cose a posto e la squadra azzurra ha ritrovato gioco e vittorie. E ora il Napoli è chiamato all’ultimo sforzo: in gruppo potrà tornare anche Maksimovic che è guarito dal Covid-19. R. Ventre (Il Mattino)