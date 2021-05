L. Marchetti, giornalista: “C’è un contatto, secondo le nostre fonti”

A Radio Marte è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato: “Parametro zero? Discorso interessante ma questi giocatori guadagnano molto di più rispetto allo standard medio del Napoli. Vero che non si paga il cartellino ma si può pagare la commissione. Oggi ce ne sono tanti perché la bolla degli stipendi è saltata, per arrivare a certe cifre bisogna fare come Calhanoglu che sta valutando l’offerta dal Qatar. In questo momento paradossalmente è diventato un vantaggio avere giocatori a scadenza. Prima perdevi il capitale, oggi abbatti un costo.

Allegri? Non vedo il Napoli in vantaggio, c’è il Real Madrid. Dipenderà molto da quello che deciderà Zidane. Se dovesse andar via Allegri è il primo nome. Bisognerà capire poi cosa succede in casa Juventus. Se il Napoli è interessato però non dici di no a prescindere. A oggi però vedo favorito il Real Madrid. Galtier? Cambierà squadra ma rimarrà in Francia.

Inter e Juventus faranno una ricapitalizzazione e non venderanno solo, quindi la liquidità verrà risolta ma è una situazione comunque difficile da sostenere. Il Napoli questo tipo di problema non ce l’ha e ha un vantaggio strategico non indifferente. Se l’Inter non riuscirà a pagare gli stipendi riceverà una sanzione. Poi sull’entità delle eventuali penalizzazioni si può discutere.

Gattuso alla Lazio? C’è stato un contatto secondo quanto abbiamo raccolto”.