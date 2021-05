Il Napoli tre volte agli ottavi, il cassiere sorriderebbe anche questa volta

Se l’avventura europea in Champions League o in Europa League del Napoli dovesse andare oltre la fase a gironi la cifra (50 milioni) salirebbe tenendo presente i vari bonus che poi arriverebbero in base alle qualificazioni ai turni successivi.Il Napoli nella sua storia in Champions League è riuscito a centrare tre volte gli ottavi: nel 2011-2012 quando gli azzurri di Mazzarri vennero eliminati dal Chelsea, nel 2016-2017 e con l’eliminazione del Napoli di Sarri ad opera del Real Madrid e l’anno scorso con il ko contro il Barcellona (in coppa dei Campioni arrivò negli ottavi nel 1990 contro lo Spartak Mosca).Roberto Ventre (Il Mattino)