Fifa 21 – Kivan Prince ora lo potrà fare per sempre: giocare a calcio

Un giovane calciatore del Queens Park Rangers, squadra di Londra, morì accoltellato davanti a una scuola e adesso, nel 15esimo anniversario della disgrazia, torna virtualmente a giocare a pallone grazie al videogioco Fifa 2021, che lo ha incluso tra i giocatori schierabili in campo. Si chiamava Kiyan Prince. E non è tutto, per fortuna. Perché, a partire dalla prossima stagione, il Qpr, quello vero, ha promesso di inserire il nome di Kiyan nella liste della formazione ufficiale prima di ogni sfida. Era nato il 25 novembre del 90. Si racconta fosse un gran talento. Il 18 maggio del 2006, un giovedì, Kiyan era davanti alla London Academy. Come spesso succede, un giovane, tale Hannad Hasan, 17 anni, era lì a divertirsi a fare il bullo con un altro ragazzo. Kiyan se ne rese conto e corse a difendere la vittima. Ma Hasan oltre ad essere bullo era assassino e tirò fuori il coltello. L a famiglia di Kiyan ha saputo trovare la corrente giusta per risalire l’abisso. Ha costituito la Kiyan Prince Foundation e, dal 2019, anche lo stadio del Qpr, lo storico Loftus Road, è dedicato proprio alla fondazione nata per Kiyan. E oggi, come detto, la Ea Sports, produttrice di Fifa 2021, ha voluto restituire a Kiyan almeno un’ombra del futuro che la vita gli ha rubato. Nel videogioco, Kiyan Prince veste la maglia numero 30 e ha sembianze e fattezze del trentenne che oggi sarebbe (grafica mostruosamente fedele, tra l’altro). E Kiyan da ora potrà fare, in certo modo, quel che sognava: giocare a pallone per tutta una vita sia pure al di là di uno schermo. Ma con un sorriso largo tipo quello del sole disegnato dai bambini.

Fonte: Benedetto Saccà