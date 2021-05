Esposito, ex giocatore: “Zaccagni da Napoli? Lo può diventare”

Su Radio Marte, è intervenuto Massimiliano Esposito, ex giocatore, ecco le sue parole: “Il Napoli mai come quest’anno è veramente artefice del proprio destino. Con una vittoria si lascia dietro le critiche. Il Verona, com’è giusto che sia, farà la sua partita. Il Napoli ha tutti i mezzi per fare la gara. Zaccagni da Napoli? Lo può diventare. Napoli è una piazza difficile, un anno lo perdi di sicuro. Però lui ha le caratteristiche per ambientarsi e capire. Sicuramente, con tutto il rispetto parlando, giocare nel Napoli e giocare nel Verona fa differenza. A destra io schiererei Politano, forse in questo momento sta meglio rispetto a Lozano“.