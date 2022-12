ESCLUSIVA – M. Mpasinkatu (ex d.s. Rieti): “Galtier? Vi parlo del tecnico che è seguito dal Napoli. Finale thriller per la corsa Champions”

Il campionato di serie A deve ancora decidere chi andrà in Champions, per gli ultimi due posti, dove se la giocheranno Milan, Napoli e Juventus. Nel frattempo in casa azzurra si guarda anche al nome del futuro allenatore e tra questi c’è Galtier del Lille. Dell’allenatore transalpino e del momento dei partenopei, ilnapolionline.com ha intervistato l’ex d.s. del Rieti Malu Mpasinkatu.

Negli ultimi giorni per la panchina in casa Napoli si parla di Galtier, attualmente allenatore del Lille. Ce ne parleresti e qual’ è il suo modulo? “Cristophe Galtier è un tecnico di esperienza, dove ha allenato in Francia già nel 2009 con il Saint-Etienne, fino ad arrivare al Lille, dove quest’anno si sta giocando il titolo della Ligue 1. Il suo modulo è il 4-4-2 ma anche il 4-3-3. In passato è stato anche in Premier League. Domenica si giocherà con il Psg la possibilità di vincere lo scudetto e poi dalla prossima settimana si capirà il suo destino”.

Secondo te quante possibilità che possa allenare il Napoli Galtier? “Indubbiamente le voci di Galtier che possa allenare il Napoli, sono reali, sarebbe per lui è un’importante esperienza per la sua carriera e potrebbe far bene. Tra l’altro ritroverebbe Osimhen che ha allenato lo scorso anno. Ci sono anche squadre francesi che lo potrebbero allettare, vediamo che succederà dalla prossima settimana”.

Il Napoli finalmente ha ritrovato Osimhen, cosa secondo te dovrà migliorare dal punto di vista tattico, più che tecnico? “Il ragazzo finalmente non ha più infortuni o Covid, stagione per certi versi sfortunata della punta nigeriana. Ora sta giocando, mostrando tutte le sue qualità e mi auguro che possa migliorare sempre più. Con una stagione più continua, sono certo che mostrerà ancora le sue qualità e i tifosi lo apprezzeranno sempre più”.

Restando in casa Lille, si parlava di Reinildo Mandava. Quali sono le sue caratteristiche tecniche? “Mandava è un classe ’94, terzino sinistro, bravo in fase di spinta e forte fisicamente. Ha ampi margini di crescita è della nazionale del Monzambico e sarebbe un acquisto molto interessante. I calciatori francesi hanno dimostrato che si sanno ambientare e anche in fretta nel campionato italiano. Nel Napoli basta vedere Ghoulam oppure nei primi tempi Malcuit, perciò potrebbe esserlo anche Mandava”.

Infine ti vorrei chiedere di questa lotta per la zona Champions, tre squadre per due posti. Come andrà a finire secondo te? “Essere arrivati all’ultima giornata dove ancora non si sa chi andrà in Champions, è emozionante, sarà un finale thriller. Ad oggi è la Juventus che sarebbe tagliata fuori, dove deve sperare che Milan o Napoli, devono fare dei passi falsi domenica sera. Gli azzurri in questo momento sono in un buon momento di forma, hanno fiducia nei loro mezzi. L’avversario, il Verona è una squadra che non mollerà tanto facilmente, com’è nel carattere del suo allenatore Juric. I partenopei però se mostreranno quanto fatto vedere nel match di Firenze, alla fine credo che porterà l’intera posta in palio”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

