De Laurentiis non sceglie perchè, in fondo, spera in Sarri

Valutazioni e casting. Le panchine di serie A di quest’anno sembrano davvero essere soggette, in molti casi, a revisioni. Quella che fa più notizia, forse perchè si tratta di un addio avvenuto a campionato in corso, è quella del Napoli. Ma il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, nonostante ci stia pensando da un po’, non avrebbe ancora scelto. Tuttosport scrive che l’indecisione del patron azzurro nasca da una speranza: ADL spera che Maurizio Sarri possa convincersi a tornare a sedere sulla panchina della squadra partenopea. Il quotidiano fa sapere che al momento il tecnico toscano è l’unico profilo che realmente convince il patron del Napoli, che in questi giorni ne ha sondati diversi. Ma attenzione ai colpi di scena: non è detto che Gattuso vada via. In sintesi non sono da escludere colpi di scena.