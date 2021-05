Dal Lille nuovo affare dopo l’arrivo in estate di Osimhen

Il Napoli sa che fare affari in Francia, raramente si possono fare errori, come nel caso di Ghoulam, in parte Malcuit e quest’estate Osimhen. Il club azzurro, concentrato anche sulla sfida contro l’Hellas Verona, è entrato nel mirino per la fascia sinistra, Rimildo Mandava. Roccioso terzino di corsia mancina, forte fisicamente e bravo nel difendere. Nei giorni scorsi a Castel Volturno, c’era il suo agente Manuel Thomas, che aveva proposto tra gli altri il centrocampista Eustaquio del Pacos de Ferreira. Da lunedì se ne saprà di più, visto che in ballo c’è la Champions.

La Redazione