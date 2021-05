Classifica – Le posizioni sono “economicamente” rilevanti, perchè…

Non è solo questione d’Europa, quella che conta di più o di meno. Le posizioni in classifica hanno valenze differenti. Una cosa è classificarsi secondi, un’altra è piazzarsi quarti. Come si legge su Il Napolista, un piazzamento migliore offre vantaggi economici notevoli. Di seguito sono riportati, sempre dalla stessa fonte, gli incassi per ciascuna posizione, con la squadra che attualmente ricopre quella posizione. Le voci in grassetto sono i piazzamenti già consolidati e che non dipendono dai risultati dell’ultima giornata.

1) Inter 23,4 milioni

2) Atalanta 19,4 milioni

3) Milan 16,8 milioni

4) Napoli 14,2 milioni

5) Juventus 12,5 milioni

6) Lazio 10,9 milioni

7) Roma 9,3 milioni

8) Sassuolo 8,3 milioni

9) Sampdoria 7,4 milioni

10) Verona 6,3 milioni

11) Bologna 5,5 milioni

12) Udinese 5 milioni

13) Fiorentina 4,6 milioni

14) Genoa 4,1 milioni

15) Spezia 3,6 milioni

16) Cagliari 3,2 milioni

17) Torino 2,8 milioni

18) Benevento 2,2 milioni

19) Crotone 1,6 milioni

20) Parma 0,9 milioni