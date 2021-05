Champions: ecco come si arriva a incassare così tanto

Una stima orientativa in base ai prossimi ricavi che più o meno andrebbero al Napoli se partecipasse alla prossima edizione della Champions, oppure all’Europa League 2021-2022. Ci sarebbe da considerare una quota fissa per tutte le partecipanti alla fase a gironi sia in Champions che in Europa League (in quest’ultima edizione è stata di 14,5 milioni per la Champions e di 2.9 per l’Europa League) e poi andrebbero tenuti presenti il ranking storico, il market pool, i bonus risultati (nell’ultima edizione è stato di 2.7 milioni a vittoria e 900mila euro a pareggio) e gli eventuali incassi ai botteghini se verrà consentito l’accesso dei tifosi agli stadi (un parametro questo che dipenderà dalla situazione europea dell’emergenza coronavirus da settembre a dicembre, i tre mesi in cui verranno inserite le partite della fase a gironi delle coppe europee). Roberto Ventre (Il Mattino)