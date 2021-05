Bardelli, Responsabile TicketOne: “Quando rivedremo i tifosi? Agli Europei”

Su Radio Marte, è intervenuto Amedeo Bardelli, Responsabile dell’Area Sport di TicketOne, ecco le sue parole: “Tifosi per la Finale di Coppa Italia? Non mi sono emozionato. Mi emozionerò quando vedrò uno stadio pieno e la folla che urlerà. Quando si tornerà alla normalità allora mi emozionerò. C’era qualcuno ma non era la stessa cosa. Quando rivedremo i tifosi? Li rivedremo agli Europei, non per l’ultima giornata di campionato, lo escluderei a meno di miracoli. Ci sono tante cose che possono entrare in ballo ma oggettivamente c’è anche la data del primo giugno, che è quella da rispettare. Ciò che è stato fatto adesso è stato una sorta di test. Ci sono stati gli Internazionali di tennis che hanno portato circa 20.000 persone al Foro Italico senza tampone, si presentava un’autodichiarazione dei tifosi che si sono comportati in maniera perfetta. Ieri invece si è dovuto effettuare il tampone. C’è da capire il protocollo per entrare allo stadio con il 25% della capienza. Noi stiamo proponendo soluzioni più o meno complicate, ci dovremo un po’ adattare tutti in un periodo che andrà dalle amichevole estive al resto”.