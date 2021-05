Antolini, giornalista: “Il Verona affronterà il Napoli con rispetto”

Su Radio Marte, è intervenuto Simone Antolini, giornalista, ecco le sue parole: “Il Verona ha ampiamente ottenuto il traguardo della salvezza. Voleva tenersi stretto il 10° posto e ci riuscirà. Non ha gli obiettivi, la cifra tecnica e gli stimoli del Napoli ma lo affronterà con rispetto. Si è spento qualcosa probabilmente dopo aver ottenuto una salvezza non così presto. Il pronostico era spostato verso Napoli in qualsiasi caso ma sarà una partita decisamente diversa da quella dell’andata. Il Verona stava molto bene e aveva tantissima fame anche a livello mentale. Potrebbe essere una partita particolare per Zaccagni“.