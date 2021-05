AdL al fianco della squadra per sfatare la fatal-Verona

Il Napoli domenica affronterà l’Hellas Verona, squadra che all’andata vinse per 3-1 ed aveva creato una crepa o voragine, nello spogliatoio e nei rapporti tra il club e mister Gattuso. Domenica c’è l’occasione, non solo di centrare la Champions, ma sfatare il tabù scaligero. Per questo che il presidente De Laurentiis, probabilmente, sarà al fianco della squadra. Non vuole che si molli di un centimetro, come del resto il mister ed è per questo che sarà in ritiro ad incoraggiare la squadra e dare un segnale forte per una domenica davvero importante.

La Redazione