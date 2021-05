A Benevento si cambia, imprescindibile solo Oreste Vigorito

Il Benevento deve ricominciare e ripartire. Se ne occuperà, come sempre, l’ insostituibile Oreste Vigorito. Toccherà al presidente ricostruire sulle macerie di un girone di ritorno da dimenticare e che ha cancellato con un colpo di spugna quanto di buono fatto nella prima parte della stagione. Ieri un primo confronto in sede con il ds Foggia, che viene ritenuto imprescindibile e dunque resterà al suo posto. I conti, quelli finanziari, non tornano. Obiettivo numero uno contenere i costi, 10 calciatori in partenza e separazione consensuale con Pippo Inzaghi che potrebbe prendersi un anno sabbatico. Da Lecce rimbalza il nome di Liverani come sostituto, ma ci sono pure Zanetti, D’Angelo e Venturato. A Torino niente Primavera e la prima squadra viaggerà in bus.

Fonte: Il Mattino