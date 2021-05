Spormediaset – Per la panchina azzurra quello in pole è Galtier

La successione interessa un po’ tutti. La panchina del Napoli, una sorta di trono, di cui si è curiosi di sapere l’erede. Il portale Sportmediaset aggiorna sulla situazione relativa a Gattuso e scrive: “è nel mirino della Lazio, nel caso in cui Simone Inzaghi non rinnovi, e fa parte del gruppo di allenatori che piacciono alla Juventus per il dopo Pirlo. Di certo non ci sono possibilità che possa restare a Napoli, nonostante De Laurentiis sia ancora alle prese con la scelta del nuovo tecnico. Si sono raffreddati i contatti con Spalletti e il nome caldo delle ultime ore, quello di Galtier, che sta contendendo alla guida del Lille lo scudetto francese al Psg, è cercato da altri club europei, Nizza e Lione su tutti.”