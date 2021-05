Questione Salernitana: Lotito ha già in mente cosa fare

Vendere un club in poco più di un mese. Un club, come la Salernitana, valutato circa 70-80 milioni di euro. Sembra una cosa simile ad un’impresa, eppure Lotito appare tranquillo, per cui deve avere già in mente cosa fare…E, infatti, trapela una cessione a un fondo d’investimento del 50% delle quote di proprietà del presidente della Lazio con il comproprietario della Salernitana Marco Mezzaroma che scenderebbe al 49%. Dunque un nuovo proprietario al 51% con la nomina di un nuovo CdA con una nuova maggioranza e in cui lo stesso costruttore capitolino non avrebbe ruoli decisionali. Il ds Fabiani rappresenterebbe la continuità sul piano tecnico. Ipotesi che potrebbe soddisfare le attese dell’attuale proprietà che guadagnerebbe tempo per un totale disimpegno. L’alternativa sarebbe un trust con la nomina di un trustee, ma è la prima soluzione quella che avrebbe al momento la meglio. Reggerebbe però all’inevitabile urto con le Noif e lo Statuto federale?