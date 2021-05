PRIMAVERA 2 – Crotone-Napoli 2-1, azzurrini sconfitti ma ancora terzi in classifica

Momento non semplice per il Napoli Primavera di mister Cascione, dopo il Lecce, arriva la seconda sconfitta in pochi giorni, sul campo del Crotone con il punteggio di 2-1. Padroni di casa avanti verso la metà del primo tempo con Frustaglia. Pareggio degli azzurrini ad inizio ripresa con Cataldi che sfrutta al meglio l’assist di Iaccarino. I pitagorici però tornano in vantaggio, ancora con Frustaglia. Nonostante la sconfitta i partenopei sono ancora al terzo posto per miglior differenza negli scontri diretti con la Virtus Entella.

Marcatori: 34′-65′ Frustaglia (C), 55′ Cataldi (N).

Crotone: D’Alterio, Mignogna, Amerise, Palermo, Brescia, Yakubiv, Frustaglia, Timmoneri, Trotta, Ranieri, Maesano. A disp.: Pasqua, Ferrucci, Alessio, Esposito, Lerose, Nicotera, Fragale, Simone, Mohand, Bilotta, Torromino, D’Aprile. All.: Galluzzo.

Napoli: Idasiak; Potenza, Spedalieri, Virgilio, Romano; Cataldi, Sami; Vergara, D’Agostino, Labriola; Iaccarino. A disp.: Pinto, Amoah, D’Onofrio, Sepe, Guarino, Acampa, Di Dona, Umile, Pesce. All.: Cascione.

Arbitro: Sig. Ancora di Roma 1.

Ammoniti: Iaccarino (N), Yakubic (C).

