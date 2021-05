Premier League – Tonfo City, zampata Chelsea, colpo Liverpool

Tante emozioni nella 37ª e penultima giornata di Premier League. Il Manchester City, con la testa rivolta alla finale di Champions League, perde 3-2 a Brighton. Il M.United fa 1-1 con il Fulham e chiude ufficialmente al secondo posto in classifica. Zampata del Chelsea, che batte 2-1 il Leicester nello scontro diretto per la Champions, prendendosi la rivincita per la finale di FA Cup, e balza al terzo posto. Ne approfitta il Liverpool, che espugna Burnley per 3-0 e aggancia proprio il Leicester al quarto posto. La lotta Champions League si deciderà dunque all’ultima giornata. Bene il West Ham, che con la vittoria per 3-1 a Bromwich chiude al 6° posto e si qualifica ai preliminari di Europa League. Tonfo del Tottenham, che perde 2-1 in casa con l’Aston Villa. Ne approfitta l’Everton (1-0 al Wolverhampton) che aggancia gli Spurs al settimo posto, dietro a -1 punto c’è l’Arsenal, che stende 3-1 il Crystal Palace. Anche qui tutto rimandato all’ultima giornata per capire chi andrà in Conference Europa League. Successi infine per Leeds (2-0 a Southampton) e Newcastle (1-0 allo Sheffield)