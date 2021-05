PLAY-OFF SERIE C – Avanza il Bari, fuori Juve Stabia e Juventus Under 23

I play-off di serie C entrano nel vivo, dove oggi sono entrate di scena anche alcune tra le favorite per la promozione. Tra queste il Bari che vince per 3-1 il derby contro il Foggia. Passa il Palermo sul campo della Juve Stabia, mentre a sorpresa escono il Cesena e la Juventus Under 23. Ecco i risultati.

Cesena-Matelica 2-3

FeralpiSalò-Virtus Verona 1-1

Juve Stabia-Palermo 0-2

Pro Vercelli-Juventus Under 23 1-0

Bari-Foggia 3-1

Albinoleffe-Grosseto 2-1

La Redazione