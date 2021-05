MERCATO – Lamela resta la prima alternativa al dopo-Insigne

Il Napoli è concentrato sul presente, ovvero conquistare la Champions League, battendo il Verona, sarà matematicamente sicuro del traguardo. Nel frattempo c’è il mercato dove in ballo ci sono tanti soldi e soprattutto da decidere il destino di Lorenzo Insigne. Il capitano degli azzurri non ha ancora rinnovato, scadenza del contratto nel 2022, per questo che ci si guarda intorno, in caso di sorprese. Un possibile obiettivo è Erik Lamela, ex Roma, ora al Tottenham, esterno d’attacco, come Lorenzo. Ovviamente questo se ne parlerà da lunedì, per capirne di più, basterà aspettare domenica sera.

La Redazione