Marattin: “Da Juventino farei vincere la Coppa Italia all’Atalanta pur di andare in Champions”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luigi Marattin, onorevole di Italia Viva: “Sarei contento se l’Atalanta vincesse sia la Coppa Italia sia la partita contro il Milan, permettendo alla Juventus di andare in Champions League. Per i bianconeri è fondamentale qualificarsi alla massima manifestazione continentale, soprattutto dal punto di vista economico. Ciò non significa snobbare la Coppa Italia, ma la priorità è la qualificazione in Champions. Calvarese ha arbitrato malissimo Juve-Inter, ma gli errori ci sono stati da entrambe le parti, non solo a favore dei bianconeri”.