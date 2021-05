L’ex Pavarese: “La mancata riconferma di Gattuso dipende da altre componenti”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luigi Pavarese

“Premesso che io faccio parte del partito di Gattuso ricordo a tutti che la sua mancata riconferma dipende da altre componenti. Qualche cavillo burocratico ha frenato o indurito qualcuno negli atteggiamenti per il rinnovo. Il periodo peggiore è stato proprio a Verona, l’allenatore venne messo in discussione e si rese pubblico il fatto che ci fossero stati contatti con altri allenatori, si mise in discussione anche Giuntoli. Il senso di appartenenza di Gattuso al proprio lavoro ha fatto sì che il progetto di qualche pseudo-consigliere del presidente non andasse in porto. Comunque sono persone intelligenti che vogliono il bene del Napoli: mi auguro che chi debba fare un passo indietro ne faccia due. Io credo che Gattuso abbia bisogno ancora di un anno per coronare tutto il suo lavoro. La stagione è stata un po’ particolare e il Napoli – se avesse avuto più fortuna – probabilmente avrebbe potuto lottare con l’Inter per lo Scudetto. Bisogna concentrarsi su come rendere più competitiva la rosa e acquistare i giocatori che mancano.

Ferlaino? Ho avuto la fortuna di poter lavorare con lui, se potessi lo clonerei. Viene da un’altra galassia, calcisticamente parlando è stato sempre 10 anni avanti su tutto”.