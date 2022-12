Lega, Belotti: “La Coppa Italia è una finale storica per l’Atalanta, per la Juventus obiettivo secondario”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Daniele Belotti, onorevole della Lega: “Sono contento che l’arbitro della finale di Coppa Italia non sia Calvarese, che nel 2019 fu decisivo nella sconfitta dell’Atalanta contro la Lazio nell’ultimo atto della manifestazione. Spero che con la Juventus ci sia maggiore equilibrio da parte dell’arbitro. Per la Juve la Coppa Italia è un obiettivo secondario, mentre per l’Atalanta questa finale è storica, a Bergamo c’è un’attesa spasmodica. Vincere la Coppa Italia e arrivare al secondo posto in Serie A significherebbe per l’Atalanta guadagnare 70 milioni e raggiungere due obiettivi straordinari”.