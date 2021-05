In vista dell’ ultima…settimana tipo a Castelvolturno

Sarà una settimana di lavoro tipo per gli azzurri. Un allenamento al giorno a Castelvolturno, sempre di mattina, e sedute che prevedranno una parte atletica, una tecnica e una tattica. Napoli padrone del proprio destino, come lo era domenica contro la Fiorentina e che dovrà pensare solo a se stesso. Concentrazione, ma non tensione, gli azzurri si prepareranno pensando solo a quello che dovranno fare in campo: lo stesso approccio alla sfida scelto per affrontare i viola, match nel quale il Napoli è riuscito a gestire le emozioni cercando il gol con calma, senza frenesie e attraverso l’applicazione degli schemi. La squadra di Gattuso ha assicurato continuità di prestazioni e di risultati e nelle ultime partite il tecnico ha apportato poche modifiche. E per grandi linee dovrebbe essere così anche stavolta per l’ultimo match del campionato: l’ossatura resterà quella base che ha dato affidabilità nelle ultime gare.

