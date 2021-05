Il “lavoro” dei tre azzurri fermi ai box: Koulibaly, Ghoulam e Lobotka

Sono tre gli azzurri fermi ai box. Terapie e lavoro in palestra ieri per Koulibaly che, dopo l’ infortunio muscolare alla coscia destra rimediato contro il Cagliari, ha ridottissime possibilità di esserci contro il Verona, al massimo il difensore senegalese potrebbe essere convocato e andare in panchina. Ha ricominciato a lavorare in palestra anche Ghoulam, dopo la rottura del legamento crociato nel match contro il Bologna del 7 marzo al Maradona, il terzino algerino si rivedrà in campo per gli allenamenti in ritiro a metà luglio a Dimaro. Lavoro in palestra e personalizzato in campo per Lobotka: il centrocampista slovacco, che ha giocato pochissimo in questa stagione, è stato convocato dal ct della Slovacchia, Tarkovic, nella lista provvisoria dei 24 per l’Europeo nella quale figura anche l’ex capitano azzurro Hamsik.

