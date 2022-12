Gattuso non è convinto della Viola e dalla Francia chiedono di lui. Juric, Italiano, De Zerbi: il grande valzer!

Gli spifferi sono forti, arrivano dappertutto. C’è tanta aria sulle panchine dell’intera serie A. Le turbolenze in casa Juventus tengono in ansia Pirlo, per l’appunto, ma anche alla Lazio Simone Inzaghi vive giorni strani (e al Napoli piace assai), mentre Juric sembra ormai destinato al Torino e De Zerbi andrà allo Shakhtar Donetsk. Con Italiano che balla tra Sassuolo e un ritorno di fiamma firmato proprio De Laurentiis rimasto spiazzato dalle difficoltà dello Spezia nel girone di ritorno (e dal 4-1 del Napoli al Picco). E Sarri? La sua prima scelta è il Tottenham. Normale che dopo una stagione così, tutti cercano Gattuso. E pure con insistenza. La Fiorentina, la Lazio e la Juventus hanno iniziato i propri sondaggi. Ma anche lo stesso Nizza ha chiesto di lui a Mendes. Il club viola, come raccontato, non è mai stato vicinissimo a Gattuso. Non perché Rino abbia di nuovo rifiutato ma perché ha rinviato ogni approfondimento alla fine della stagione. Anche perché, in cuor suo, ha atteso un segnale (che non è mai arrivato) dal Napoli. Pensare che il tecnico calabrese si sia messo a parlare con la Fiorentina di mercato o altro, in piena corsa per la Champions, vuol dire non conoscere Ringhio. Peraltro, in questo momento attento alle lusinghe della Juventus (che aspetta Zidane), dove un lavoro sotterraneo lo stanno facendo i calciatori. P. Taormina (Il Mattino)

