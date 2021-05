Rino Gattuso dice no ai viola…attende altre chiamate?

Gattuso ha comunicato ai dirigenti della Fiorentina di non essere più sicuro di voler “sposare” il progetto viola. La Gazzetta dello Sport scrive che probabilmente il tecnico non avrebbe gradito la polemica di Commisso rivolta alla stampa e nemmeno il clima ostile trovato a Firenze domenica scorsa. Il quotidiano rosa aggiunge che ora come ora, il tecnico calabrese sarebbe tentato dalla Lazio: “In questo momento la pista più accreditata porta nella Capitale, sponda Lazio. Il rapporto tra Lotito e Simone Inzaghi si è sfilacciato da tempo. Un dato curioso: il procuratore di Gattuso è il portoghese Mendes, lo stesso che ha portato Mourinho alla guida della Roma. Avere due suoi allenatori sulle due panchine di Roma sarebbe unico”. Da Firenze non sono molto d’accordo sulle motivazioni. Su Il Corriere Fiorentino si legge che nel post gara di Fiorentina Napoli non vi è stato nulla di particolare: “Nel senso, tanto per intendersi, che non è successo niente che non accada (quasi) sempre dopo qualsiasi partita di serie A”. D’altra parte, aggiunge il quotidiano, il Giudice Sportivo non ha preso alcuna decisione in merito.