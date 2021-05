Gattuso ad Insigne: “Vieni via con me”. Il capitano deciderà nei prossimi mesi

Il Napoli è a 90 minuti dal centrare il traguardo della Champions, un successo sarebbe matematica conquista del traguardo, ma negli ultimi giorni si parla di una richiesta specifica di mister Gattuso. L’attuale tecnico degli azzurri vorrebbe con se Lorenzo Insigne dicendogli: “Vieni via con me”. Il capitano si sa ancora non ha rinnovato con il club di De Laurentiis, contratto in scadenza nel 2022, quindi è chiaro che l’allenatore calabrese gli piacerebbe che uno dei suoi pupilli con se. Ormai la Fiorentina è sfumata, anche per quello successo al “Franchi”, poco gradevole il clima in campo e negli spogliatoi. C’è da capire se resterà in Italia Gattuso, oppure piste straniere per la prossima stagione. Insigne ha un sogno chiudere la carriera nel Napoli e dopo il campionato e gli Europei i tempi saranno maturi per parlare tra le parti. Il dilemma è: andare via con il mister o chiudere in azzurro?

La Redazione